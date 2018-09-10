Строительство атомного ледокола "Арктика" снова не укладывается в сроки

Строительство атомного ледокола ЛК-60 "Арктика" снова не укладывается в сроки.

Судно должны были сдать в мае 2019 года, но Балтзавод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сможет сделать это лишь в конце года, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин поручил перенести срок сдачи "Арктики" с 2017 на 2019 год.

Ледовые испытания планируются в апреле 2020 года. Собеседник издания отмечает, что входящему в "Росатом" "Атомфлоту" ледокол передадут, вероятнее всего, в первом квартале 2020 года.

По информации газеты, причиной отсрочки стала задержка изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш" (КЭМ, структура Кировского завода).

"Балтийский завод – Судостроение" по контракту с Росатомфлотом строит три атомных ледокола – головной ледокол "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Корпус "Арктики" спустили на воду в июне прошлого года. Эксплуатация атомоходов "Сибирь" и "Урал" будет начата в 2020 и 2021 годах.

Ключевой проблемой "Арктики" стали турбины. Их должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на "Киров-Энергомаше".