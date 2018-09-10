10 Сентября 2018
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Главный тренер сборной Чехии: "Наша команда будет хорошо готова к России"

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим поделился своими ожиданиями от матча с командой России. Игра состоится сегодня вечером в Ростове-на-Дону, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам специалиста, его игроки сделали выводы после поражения Украине и тщательно разобрали все ошибки.

"Наша команда будет хорошо готова к России, очень серьезно настраиваемся. Россия находится на подъеме, мы это понимаем, поэтому нужно выложиться и показать свои лучшие качества", - приводит слова Яролима официальный сайт Российского футбольного союза.

По его словам, перед ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова не давали результата, но затем команда сплотилась и показала себя с лучшей стороны.

"Смотрел с удовольствием на такую сборную России", - добавил чешский тренер.

Напомним, недавно стало известно, что гол российского полузащитника Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира номинирован на звание лучшего мяча года. Победитель будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая пройдет 24 сентября в Лондоне.


Теги: Россия, Чехия, тренер, ЧМ-2018



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Главный тренер сборной Чехии: "Наша команда будет хорошо готова к России"

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