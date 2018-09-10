Юг Херсонской области терпит бедствие из-за водной блокады Крыма, - экс-депутат Рады

Из-за ситуации в Армянске страдает также Херсонская область, и если по Северо-Крымскому каналу не дать воду в Крым, то украинской территории тоже придется расплачиваться. Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

Он пишет, что украинские СМИ придумывают причины выбросов химикатов на заводе "Крымский титан", а на самом деле их причиной является отсутствие воды и нарушение технологического цикла, в чем виновата именно Украина. Поэтому возможны новые техногенные катастрофы.

По его словам, губернатор Херсонской области Андрей Гордеев получил указание из Киева ни в коем случае не давать воду в Крым, а страдают от этого также украинские населенные пункты, находящиеся у границы с Россией.

"Уже восьмой день ветер дует в направлении Чаплинского района и Каланчака. От этого страдают именно украинцы. Страдает Аскания-Нова. А там ведь находится природный заповедник, который еще является для Херсонской области самым уникальным. Уже сегодня мне поступают жалобы от жителей Каланчака, Чаплинки и ближайших к ним сел (Александровка, Гавриловка и др.). Воды не хватает для самого элементарного, особенно страдают больницы, где нечем даже руки помыть, и нет никому дела. По каналам украинского телевидения ничего не говорят о ситуации с экологическим загрязнением в районах Херсонской области, граничащих с Крымом", – написал Журавко.

Он считает, что местное население должно объединиться и потребовать возобновить подачу воды по каналу. В противном случае последствия будут куда масштабнее.

"Без наличия необходимого количества воды локализовать возникшую техногенную катастрофу будет невозможно. Даже если закроют и остановят завод "Титан", то вода все равно понадобится. И закрытие границ тут ничего не даст, – предупреждает экс-депутат Рады.

Как сообщает ТАСС, 9 сентября "Крымский титан" приостановил работу.

Отметим, что накануне украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак выдвинул условие для возобновления подачи воды - признать "оккупацию" Крыма.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал это условие неприемлемым и циничным и напомнил, что во время энергоблокады Киев ставил такое же условие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спикер Верховной рады заявил, что она может "признать" ситуацию в Армянске "химатакой".