10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия В России В бывшем СССР Крым Украина

Юг Херсонской области терпит бедствие из-за водной блокады Крыма, - экс-депутат Рады

Из-за ситуации в Армянске страдает также Херсонская область, и если по Северо-Крымскому каналу не дать воду в Крым, то украинской территории тоже придется расплачиваться. Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.
Читайте также:

Он пишет, что украинские СМИ придумывают причины выбросов химикатов на заводе "Крымский титан", а на самом деле их причиной является отсутствие воды и нарушение технологического цикла, в чем виновата именно Украина. Поэтому возможны новые техногенные катастрофы.

По его словам, губернатор Херсонской области Андрей Гордеев получил указание из Киева ни в коем случае не давать воду в Крым, а страдают от этого также украинские населенные пункты, находящиеся у границы с Россией.

"Уже восьмой день ветер дует в направлении Чаплинского района и Каланчака. От этого страдают именно украинцы. Страдает Аскания-Нова. А там ведь находится природный заповедник, который еще является для Херсонской области самым уникальным. Уже сегодня мне поступают жалобы от жителей Каланчака, Чаплинки и ближайших к ним сел (Александровка, Гавриловка и др.). Воды не хватает для самого элементарного, особенно страдают больницы, где нечем даже руки помыть, и нет никому дела. По каналам украинского телевидения ничего не говорят о ситуации с экологическим загрязнением в районах Херсонской области, граничащих с Крымом", – написал Журавко.

Он считает, что местное население должно объединиться и потребовать возобновить подачу воды по каналу. В противном случае последствия будут куда масштабнее.

"Без наличия необходимого количества воды локализовать возникшую техногенную катастрофу будет невозможно. Даже если закроют и остановят завод "Титан", то вода все равно понадобится. И закрытие границ тут ничего не даст, – предупреждает экс-депутат Рады.

Как сообщает ТАСС, 9 сентября "Крымский титан" приостановил работу.

Отметим, что накануне украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак выдвинул условие для возобновления подачи воды - признать "оккупацию" Крыма.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал это условие неприемлемым и циничным и напомнил, что во время энергоблокады Киев ставил такое же условие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спикер Верховной рады заявил, что она может "признать" ситуацию в Армянске "химатакой".


Теги: Украина, Крым, Армянск



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юг Херсонской области терпит бедствие из-за водной блокады Крыма, - экс-депутат Рады

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 303

Мнения из сети


Наши спецпроекты