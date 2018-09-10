В Нижнем Тагиле начался суд над тремя полицейскими, обвиняемыми в смерти задержанного

Сегодня, 10 сентября, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила начали рассматривать уголовное дело о смерти задержанного Станислава Головко, на скамье подсудимых – трое полицейских: Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин, сообщил Накануне.RU адвокат Алексей Бушмаков.

Мужчины обвиняются по двум статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", и "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Напомним, согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице 3 октября 2017 года.

Несмотря на наличие весомых доказательств, полицейские не признают свою вину.

"Мы намерены добиваться самого жесткого наказания для оперативников, которые лишили невиновного человека жизни, - заявил адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы сестры погибшего. - Кроме того, мы будем добиваться справедливой компенсации от МВД России в пользу потерпевшей стороны".