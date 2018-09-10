Какого "цвета" зарплата у свердловчан? "Белая" уже больше, чем у половины работающих

Большая часть уральцев получает исключительно официальный доход., выяснили исследователи HeadHunter. Задача исследований была - выяснить , как часто жителям Среднего Урала предлагают белые, серые и черные схемы оплаты труда. По данным рекрутинговой компании, полностью официальную зарплату сегодня получают более половины, или 55% свердловчан.

Самыми белыми оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе, утверждают аналитики.

"46% жителей региона отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им серую схему оплаты труда — это средний показатель по стране. А вот черную зарплату свердловчанам предлагали довольно редко — с этим часто сталкивались лишь 13% опрошенных", — отмечается в исследовании.

При этом 15% соискателей категорически отвергают возможность получения неофициального дохода и готовы работать исключительно в белую.