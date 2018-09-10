10 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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Северо-Западный ФО

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Хроники Урала: специальный проект Уральского Рабочего и Накануне.RU Свердловская область

Какого "цвета" зарплата у свердловчан? "Белая" уже больше, чем у половины работающих

Большая часть уральцев получает исключительно официальный доход., выяснили исследователи HeadHunter. Задача исследований была - выяснить , как часто жителям Среднего Урала предлагают белые, серые и черные схемы оплаты труда. По данным рекрутинговой компании, полностью официальную зарплату сегодня получают более половины, или 55% свердловчан.

неформальная занятость, серая зарплата(2015)|Фото: frant.me

Самыми белыми оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе, утверждают аналитики.

"46% жителей региона отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им серую схему оплаты труда — это средний показатель по стране. А вот черную зарплату свердловчанам предлагали довольно редко — с этим часто сталкивались лишь 13% опрошенных", — отмечается в исследовании.

инфографика зарплата(2018)|

При этом 15% соискателей категорически отвергают возможность получения неофициального дохода и готовы работать исключительно в белую.


Теги: серая зарплата, исследование, теневая зарплата, оплата труда



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Какого "цвета" зарплата у свердловчан? "Белая" уже больше, чем у половины работающих

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