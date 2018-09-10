Ямальские коммунисты отказались признать итоги выборов

Коммунисты Ямала не приняли итоги голосования, состоявшегося в округе 9 сентября. Особенно острая борьба развернулась на довыборах в заксобрание, где окружком представлял оленевод-оппозиционер Ейко Сэротэтто.

В ходе избирательной кампании и в день голосования зафиксированы многочисленные нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного комитета КПРФ. В частности, избиратель пожаловался в окружную и ямальскую районную избирательные комиссии на якобы имевшийся подкуп избирателей в пользу кандидата Степана Вануйто.

Коммунисты заявляют и о других нарушениях. 9 сентября на участке №1305 в селе Яр-Сале трем избирателям отказали в праве отдать голос, поскольку "они уже это сделали в тундре". Ейко Сэротэтто потребовал от ЦИК признать голосование на этом участке недействительным.

Претензии есть к участку №1310 в вахтовом поселке Бованенково. 29 августа в ТИК ушел запрос коммунистов, сколько избирателей включено в список на участке, сколько имеют право голосовать на довыборах в парламент.

По данным избирательной комиссии, на голосовании по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3 проголосовал 531 человек, из них 526 – за кандидата от "Единой России" Степана Вануйто. Схожая картина – на выборах губернатора Тюменской области. КПРФ считает итоги голосования на избирательном участке №1310 сфальсифицированными.

На избирательном участке №514 в Надыме член УИК от КПРФ с правом решающего голоса потребовал пересчитать голоса тех, кто выбирал губернатора юга "матрешки". В ходе подсчета он занимался пачкой бюллетеней, поданных за "эсера" Владимира Пискайкина. В итоговом протоколе появилась меньшая цифра бюллетеней, а участковая избирательная комиссия отказалась их пересчитывать.