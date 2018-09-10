10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Ямало-Ненецкий АО

Ямальские коммунисты отказались признать итоги выборов

Коммунисты Ямала не приняли итоги голосования, состоявшегося в округе 9 сентября. Особенно острая борьба развернулась на довыборах в заксобрание, где окружком представлял оленевод-оппозиционер Ейко Сэротэтто.

В ходе избирательной кампании и в день голосования зафиксированы многочисленные нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного комитета КПРФ. В частности, избиратель пожаловался в окружную и ямальскую районную избирательные комиссии на якобы имевшийся подкуп избирателей в пользу кандидата Степана Вануйто.

Коммунисты заявляют и о других нарушениях. 9 сентября на участке №1305 в селе Яр-Сале трем избирателям отказали в праве отдать голос, поскольку "они уже это сделали в тундре". Ейко Сэротэтто потребовал от ЦИК признать голосование на этом участке недействительным.

КПРФ(2018)|Фото: личный архив

Претензии есть к участку №1310 в вахтовом поселке Бованенково. 29 августа в ТИК ушел запрос коммунистов, сколько избирателей включено в список на участке, сколько имеют право голосовать на довыборах в парламент.

По данным избирательной комиссии, на голосовании по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3 проголосовал 531 человек, из них 526 – за кандидата от "Единой России" Степана Вануйто. Схожая картина – на выборах губернатора Тюменской области. КПРФ считает итоги голосования на избирательном участке №1310 сфальсифицированными.

На избирательном участке №514 в Надыме член УИК от КПРФ с правом решающего голоса потребовал пересчитать голоса тех, кто выбирал губернатора юга "матрешки". В ходе подсчета он занимался пачкой бюллетеней, поданных за "эсера" Владимира Пискайкина. В итоговом протоколе появилась меньшая цифра бюллетеней, а участковая избирательная комиссия отказалась их пересчитывать.


Теги: ямальский окружной комитет КПРФ, выборы, единый день голосования



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальские коммунисты отказались признать итоги выборов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 303

Мнения из сети


Наши спецпроекты