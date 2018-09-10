СКР займется московскими коллекторами, угрожающими расправиться с семьей инвалида

В Москве Следственный комитет проверит информацию о коллекторах, угрожающих семье инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в интернет-приемную ведомства поступило обращение, из которого следует, что мужчине с ограниченными возможностями и его супруге длительное время поступают звонки от сотрудников коллекторского агентства с угрозами расправы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно в Екатеринбурге коллекторы угрожали женщине заразить ее детей СПИДом.