10 Сентября 2018
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СКР займется московскими коллекторами, угрожающими расправиться с семьей инвалида

В Москве Следственный комитет проверит информацию о коллекторах, угрожающих семье инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в интернет-приемную ведомства поступило обращение, из которого следует, что мужчине с ограниченными возможностями и его супруге длительное время поступают звонки от сотрудников коллекторского агентства с угрозами расправы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно в Екатеринбурге коллекторы угрожали женщине заразить ее детей СПИДом.


Теги: коллекторы, угрозы, Москва, СКР



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СКР займется московскими коллекторами, угрожающими расправиться с семьей инвалида

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