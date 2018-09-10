В Подмосковье ликвидировали более 90% нелегальных свалок

Более 4,8 тысячи несанкционированных свалок и навалов мусора ликвидировано Госадмтехнадзором в Подмосковье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, это составляет 91% всех выявленных свалок в регионе.

Больше всего мусора ликвидировано в Солнечногорском (242 свалки) и Талдомском (196) муниципальных районах, а также в городских округах Люберцы (218) и Балашиха (187).

Ранее Накануне.RU сообщало, что подмосковные города расположились на первых десяти местах рейтинга "дурно пахнущих". При этом политологи заявляли, что после весенних "мусорных" протестов ситуация урегулирована, и у главы региона Андрея Воробьева нет проблем с переизбранием .

В воскресенье действующий губернатор Московской области набрал 62,52% голосов.