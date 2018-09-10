Запретят ли торговле упаковывать товар в полиэтиленовые пакеты?

Необходимость отказа от продажи пластиковых пакетов обсуждалась в Минпромторге России, но окончательное решение не было принято. Между тем проблема использования синтетической упаковки обостряется в связи с тем, что с 2019 года в стране вводится запрет на захоронение полиэтиленовых отходов.

Общепризнано, что использованные пластиковые пакеты наносят огромный вред окружающей среде, поскольку не разлагаются сотни лет. В мировом океане обнаружены целые острова из отходов пластика: наглотавшись его, гибнут морские животные. В то же время только в Европе ежегодно производится до 800 тонн полиэтиленовых пакетов и бутылок, которые пополняют огромный мусорный массив.

Именно поэтому страны Евросоюза одна за другой вводят запрет на использование одноразовой полимерной упаковки, заменяя ее бумажной или многоразовой тарой. Так, с сентября нынешнего года такое ограничение действует в торговых организациях Брюсселя, оно касается не только продовольственных товаров, но и любых товаров, продающихся на развес.

В общей сложности уже более 40 стран мира объявили полиэтиленовые пакеты вне закона. По сообщениям СМИ, самые строгие меры против распространения пластиковой тары приняты в Кении: там за ее производство, продажу и использование предусмотрен штраф до 40 тысяч долларов и лишение свободы.

В нашей стране европейский подход к использованию пластиковой упаковки демонстрируют транснациональные торговые сети. Так, в екатеринбургском «Ашане» с осени прошлого года кассиры уже не предлагают бесплатно тонкие пакеты-маечки с фирменной символикой, хотя раньше средний покупатель за один раз использовал для упаковки покупок до пяти таких сумочек. Но развесные продукты здесь по-прежнему упаковываются в бесплатные полиэтиленовые маечки, правда меньшего объема и без символики.

Кронштейны с рулонами одноразовых пакетов — неизбежный атрибут всех других крупных магазинов самообслуживания, где торгуют овощами, фруктами, кондитерскими изделиями и прочим мелкоштучным товаром.

Между тем запрет на захоронение пластика ставит торговлю перед выбором: либо отказываться от использования полиэтиленовой упаковки, либо наряду с ее производителями участвовать в процессе утилизации. Закон об отходах производства и потребления предусматривает два варианта такого участия: организация собственной переработки или уплата экологического сбора, который направляется на создание перерабатывающих производств.

Что думают по поводу правовых нововведений переработчики пластиковых отходов? "Отказ от полиэтиленовой упаковки — бредовая идея, нельзя превращать ее в абсолют, — считает директор ООО «Уралтермопласт» Андрей Сазонов, — Полностью перейти на бумажную или другую альтернативную тару не смогли даже в тех европейских странах, где введен запрет на использование полиэтиленовой упаковки. Я бываю в Западной Европе и могу засвидетельствовать: никуда полиэтиленовые пакеты не делись, они по-прежнему есть в магазинах. Те, кто делает ставку на бумажную упаковку, не учитывают, что на ее производство тоже тратятся экологические ресурсы, она также нуждается в утилизации".

А вот запрет на захоронение полимеров эксперт считает правильным и своевременным. Более того, Андрей Сазонов убежден, что его следует распространить на все отходы, которые подлежат вторичной переработке."Проблема в том, как извлечь из мусора все полезные компоненты. Раздельный сбор коммунальных отходов, который собираются повсеместно внедрить с будущего года, ее не решит, поскольку невозможно в один момент перестроить психологию людей, отладить логистику. Это тупиковый путь, двигаться нужно в сторону создания современных мусоросортировочных заводов, там используются технологии, которые позволяют извлекать из массы отходов до 80% полезных фракций, включая все виды полимеров", — уверен Андрей Сазонов.

По данным Минприроды РФ, сейчас в стране перерабатывается не более трети полимерных отходов. Запрет на их захоронение должен стимулировать процесс утилизации.

В то же время существует опасность, что недобросовестные производители полимерного мусора будут избавляться от него путем сжигания, а это еще более вредно для природы и человека, потому что при сжигании выделяется опаснейший канцероген, который накапливается в живых организмах и почве. Но кто из садоводов не избавлялся от использованных полиэтиленовых мешков, тепличной пленки, прохудившихся ведер с помощью огня!