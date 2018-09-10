10 Сентября 2018
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Евгения Примакова-младшего доизбрали депутатом в Госдуму от Саратовской области

Член Общественной палаты РФ, журналист Евгений Примаков победил на довыборах в Госдуму седьмого созыва по одномандатному округу Саратовской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Внук Евгения Примакова-старшего избирался в Балашовском одномандатном округе региона. В выборах в нем приняли участие 34,11% от общего числа избирателей. За члена ОП РФ проголосовали 65,15% жителей округа (104 тыс. 227 человек).

Также довыборы проходили в Саратовском одномандатном округе области. Наибольшее число голосов - 45,35 % - там набрала кандидат от КПРФ Ольга Алимова.

Довыборы в нижнюю палату парламента признаны состоявшимися, в них в целом по области приняли участие 24,92% избирателей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, мандат депутата от Балашовского округа Саратовской области освободился после назначения единоросса Михаила Исаева главой Саратова.


Теги: Евгений Примаков, ОП РФ, Госдума, депутат



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Евгения Примакова-младшего доизбрали депутатом в Госдуму от Саратовской области

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