Куйвашев поздравил Носова и других губернаторов, одержавших победу на выборах

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев направил поздравительные телеграммы в адрес губернаторов, одержавших победу на выборах в Единый день голосования 9 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Так, поздравляя уральца Сергея Носова с победой на выборах главы Магаданской области, Куйвашев отметил его большой личный вклад в комплексное развитие Нижнего Тагила.

"Уверен, что ваш уральский характер, умение брать на себя ответственность, готовность воплощать в жизнь самые амбициозные проекты в полной мере будут востребованы и на посту губернатора Магаданской области, что вы всецело оправдаете народное доверие к вам и к партии власти, будете гарантом развития региона и защитником социальной справедливости", - говорится в поздравлении.

В телеграмме Александру Буркову, родившемуся в Свердловской области и много лет трудившемуся на благо региона, Евгений Куйвашев выразил уверенность, что тот "оправдает большой кредит народного доверия" на посту губернатора Омской области.

В Единый день голосования жители соседней Тюменской области на выборах главы региона поддержали кандидатуру Александра Моора.

"За время работы на посту главы администрации Тюмени вы грамотно управляли сложным и многосторонним городским хозяйством, внесли большой личный вклад в комплексное развитие "сибирской столицы", повышение качества жизни людей", - отметил Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также направил поздравительную телеграмму мэру Москвы Сергею Собянину.

"За минувшие годы вы внесли огромный вклад в комплексное развитие столицы России, укрепление ее лидерских позиций. Во многом благодаря вам Москва становится все более комфортным местом для жизни, городом огромных возможностей и грандиозных проектов", - говорится в обращении.

Накануне вступили в должность главы субъектов РФ, выбранные депутатами региональных парламентов. Среди них губернатор одного из регионов УрФО – Ямало-Ненецкого автономного округа – Дмитрий Артюхов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, чей жизненный и трудовой путь связаны со Свердловской областью. Евгений Куйвашев сердечно поздравил коллег с важным событием и пожелал успехов в работе.