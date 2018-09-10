10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

"Это историческое событие". Борис Дубровский потребовал ускорить процесс рекультивации челябинской городской свалки

Губернатор Борис Дубровский назвал историческим решение о закрытии челябинской городской свалки и поставил задачу ускорить процесс ее рекультивации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Закрытие свалки – это историческое событие. Впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято еще при Советском Союзе, в 1989 году. Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что по сути было невозможно без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии", - подчеркнул он.

Напомним, челябинскую городскую свалку полностью закроют с 11 сентября. Коммунальные отходы будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево, Урефты и Копейска пока не построят полигон в Чишме. Тариф на вывоз мусора для населения не увеличится до конца года.

Борис Дубровский поставил задачу ускорить процесс рекультивации городской свалки. После ее закрытия выберут подрядчика, а первый этап запланирован на март 2019 года.


Теги: Борис Дубровский, городская свалка, рекультивация, ШОС,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это историческое событие". Борис Дубровский потребовал ускорить процесс рекультивации челябинской городской свалки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 303

Мнения из сети


Наши спецпроекты