"Это историческое событие". Борис Дубровский потребовал ускорить процесс рекультивации челябинской городской свалки

Губернатор Борис Дубровский назвал историческим решение о закрытии челябинской городской свалки и поставил задачу ускорить процесс ее рекультивации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Закрытие свалки – это историческое событие. Впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято еще при Советском Союзе, в 1989 году. Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что по сути было невозможно без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии", - подчеркнул он.

Напомним, челябинскую городскую свалку полностью закроют с 11 сентября. Коммунальные отходы будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево, Урефты и Копейска пока не построят полигон в Чишме. Тариф на вывоз мусора для населения не увеличится до конца года.

Борис Дубровский поставил задачу ускорить процесс рекультивации городской свалки. После ее закрытия выберут подрядчика, а первый этап запланирован на март 2019 года.