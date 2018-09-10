10 Сентября 2018
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Общество Пермский край

Пермские энергетики активно внедряют современные системы телемеханизации на подстанциях

"Пермэнерго" (филиал ОАО "МРСК Урала") проводит активную работу по модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, питающие центры "Пермэнерго" планомерно оснащаются современным телемеханизационным оборудованием. Телемеханизация подстанций является одним из гланых направлений стратегии цифровизации электросетевого комплекса, которое реализуется ПАО "Россети".

В этом году устройства телемеханики отечественного производства намечено смонтировать на 7 подстанциях, которые расположены в Перми, Осинском, Куединском, Бардымском, Гремячинском районах.

На реализацию этих целей будет направлено около 122 млн руб.

В результате общий уровень телемеханизации подстанций, который находится в эксплуатации "Пермэнерго", достигнет 92%.

"Современные устройства телемеханики обладают обширным комплексом коммуникационных возможностей. Телемеханизация подстанций позволяет диспетчеру в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования энергообъектов и отслеживать состояние параметров сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи и другие показатели", - поясняют в энергокомпании.

Установка позволит удаленно управлять оборудованием подстанций, что снизит затраты на оперативное обслуживание и существенно сократит время перерыва электроснабжения потребителей.


Теги: МРСК Урала, Пермэнерго, телемеханизация, оборудование



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Пермские энергетики активно внедряют современные системы телемеханизации на подстанциях

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