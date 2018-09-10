10 Сентября 2018
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ФАС России приостановила заключение контракта по замене лифтов в Прикамье

Федеральная антимонопольная служба приостановила заключение контракта по замене 275 новых лифтов в регионе, сообщает "Ъ".

В ФАС России поступила жалоба от "Щербинского лифтостроительного завода" на действия РСТ Прикамья и краевого фонда капремонта. Компания участвовала в конкурсе, однако ее заявка была отклонена - за день до проведения аукциона "Щербинский лифтостроительный завод" исключили из реестра квалифицированных подрядчиков Прикамья. Это и стало поводом для обращения к антимонопольщикам.

Как сообщало Накануне.RU, для участия заявились четыре компании, заявки двух были отклонены. Победителем аукциона стала "Первая лифтовая компания" из Москвы. Подрядчик предложил цену контракта 641 млн руб. Изначально цена контракта составила 644,2 млн руб.


Теги: фас россии, контракт, аукцион, замена лифтов, лифты, конкурс, подрядчик



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ФАС России приостановила заключение контракта по замене лифтов в Прикамье

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Ранее 07.09.2018 12:21 Мск Определена подрядная организация по замене лифтов в Пермском крае

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