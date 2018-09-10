10 Сентября 2018
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В Екатеринбурге в День трезвости пройдёт крестный ход

В День трезвости, 11 сентября, после литургии в храме святителя Николая Чудотворца в Екатеринбурге состоится крестный ход. Трезвенники пройдут с иконами, хоругвями, молитвенным пением по улицам Куйбышева, 8 марта, Радищева и Хохрякова. Крестный ход будет делать остановки для чтения текстов Евангелия и молитв, сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Начало крестного хода ориентировочно в 10.00.

По окончании молитвенного шествия, крестоходцы вернутся в храм для участия в молебне на изъявление обета трезвости, который в текущем году намерены дать более 30 человек.

"По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в этот день в храмах Екатеринбургской митрополии будет совершаться молебное пение о страждущих недугом винопития с изъявлением обета трезвости, пройдут крестные ходы", - добавили в епархии.

Инициатор и организатор Дня трезвости - общественно-государственное движение "Попечительство о народной трезвости", созданное в регионе в 2008 году.


Теги: день трезвости, крестный ход, епархия



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В Екатеринбурге в День трезвости пройдёт крестный ход

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