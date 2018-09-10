10 Сентября 2018
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Политика В России

В России могут появиться суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей

Специальные суды для рассмотрения дел о нарушениях в соцсетях и других аспектов цифрового права могут в будущем появиться в России. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Напомним, летом в стране всколыхнулась волна недовольства уголовным преследованием за репосты.

Позже стало известно, что Верховный суд России работает над поправками в свое же постановление о судебной практике по делам об экстремизме в социальных сетях.

Песков отметил, что активные действия в онлайн-сфере являются угрозой для общества. Речь идет в том числе и о манипулировании сознанием пользователей.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что вместо действующей системы нужен "тонко настроенный оценочный механизм", передает РИА Новости.

В июне в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты информации в интернете, которая может содержать признаки экстремизма.


Теги: социальные сети, суды, дмитрий песков



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В России могут появиться суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей

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