В России могут появиться суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей
Специальные суды для рассмотрения дел о нарушениях в соцсетях и других аспектов цифрового права могут в будущем появиться в России. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Напомним, летом в стране всколыхнулась волна недовольства уголовным преследованием за репосты.
Позже стало известно, что Верховный суд России работает над поправками в свое же постановление о судебной практике по делам об экстремизме в социальных сетях.
Песков отметил, что активные действия в онлайн-сфере являются угрозой для общества. Речь идет в том числе и о манипулировании сознанием пользователей.
Спецпредставитель президента подчеркнул, что вместо действующей системы нужен "тонко настроенный оценочный механизм", передает РИА Новости.
В июне в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты информации в интернете, которая может содержать признаки экстремизма.