10 Сентября 2018
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Общество Свердловская область

Союз журналистов России требует извинений от полиции из-за задержания корреспондентов на митинге в день выборов

Руководство Союза журналистов России направило письмо начальнику ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину из-за задержания троих журналистов на несанкционированном митинге в Екатеринбурге 9 сентября. Руководство требует извинений от полиции в адрес журналистов. Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте СЖР.

"Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись впредь", - сообщается в письме.

Там также говорится, что задержанных не отпустили даже после того, как полицейские узнали, что они являются журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью.

Таким образом, руководство СЖР обращает внимание главы свердловской полиции на нарушение статьи 47 закона о СМИ РФ.

Напомним, что инцидент произошел 9 сентября, в день выборов в гордуму Екатеринбурга. правоохранительные органы задержали 183 сторонников Алексея Навального, несанкционированно митингующих против пенсионной "реформы". Также увезли в полицию и экс-мэра города Евгения Ройзмана.


Теги: журналисты, задержание, митинг, Алексей Навальный, Союз журналистов России



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Союз журналистов России требует извинений от полиции из-за задержания корреспондентов на митинге в день выборов

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