10 Сентября 2018
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Житель Волгограда задержан за нападение на полицейского с топором

Житель Волгограда задержан за нападение на полицейского. Теперь его могут посадить на пять лет.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, утром 8 сентября в полицию поступил сигнал от 37-летней женщины, что ее брат угрожает ей убийством. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, из домовладения по улице Победы вышел пьяный мужчина с топором.

Он направился в сторону участкового уполномоченного, сыпля в его адрес угрозами, и попытался ударить. Полицейские задержали агрессора и доставили его в отдел.

Теперь против 34-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". По закону, задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.


Теги: топор, полиция, Волгоград



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Житель Волгограда задержан за нападение на полицейского с топором

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