Медведь зачастил на окраину Красноярска

В Красноярском крае в частный сектор зачастил медведь.

Как сообщает Федералпресс, жители частных домов в районе Турбазы (неподалеку от Столбов) в соцсетях рассказывают, что к ним в последнее время зачастил медведь. Зверь подходит к домам довольно близко, причем происходило это как минимум пять раз. Собаки, охраняющие дворы, на хищника не реагируют: привыкли. А сам он людей не боится.

Местные жители уверяют, что обращались в полицию, но там, по их словам, сказали, что пока медведь не проявляет агрессию, его не трогать не будут.

Отмечается, что этим летом доступ туристам на красноярские Столбы был некоторое время закрыт из-за разгулявшихся по заповеднику медведей.