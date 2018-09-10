ВККС рассмотрит заявление Сергея Минина на должность председателя Седьмого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рассмотрит заявление председателя Челябинского облсуда Сергея Минина о рекомендации кандидатом на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий вопрос включен в повестку ВККС, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в России образуется девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. Один из них откроется в Челябинске. Кассационный суд будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Седьмой кассационный суд начнет свою работу до 1 октября, до 15 октября будет назначен председатель суда.