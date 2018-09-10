Уполномоченный по правам человека в Прикамье назвал дискриминацией недопуск в школу дочери депутата

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прокомментировал ситуацию с дочерью депутата пермской городской думы Надежды Агишевой, которую не пустили на занятия из-за цвета волос. Краевой омбудсмен назвал действия руководства школы дискриминацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Прикамье.



"Отстранить ребенка от занятий по причине цвета волос - это дискриминация в чистом виде. Это то же самое, что ребёнок пришёл без формы, или без сменной обуви - внешний вид не повод отстранять от уроков. Устав школы не может противоречить закону об образовании, в котором, к слову, нет ни строчки о том, какого цвета волосы допускаются для учащихся обоих полов. Сам факт издания подобного приказа в школе - это недопустимо. Отстранение от занятий за внешний вид - необоснованно и нарушает право ребенка на образование. Исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью другим детям - например, наличие инфекционных заболеваний у ребенка", - дал оценку действиям руководства школы Павел Миков.

Он вспомнил, что когда работал учителем, в школе был случай, когда "старшеклассницы пришли в довольно в экстравагантном виде - пирсинг лица, яркие волосы" - однако школьниц никто не выгнал, поскольку это незаконно. Причины, по которым дети пытаются выглядеть неординарно, омбудсмен посоветовал искать в семье.

"Это вопросы подростковой психологии, при слишком экстравагантном виде, может быть, стоит присмотреться к семье, чтобы ответить на вопрос - почему ребенок так явно хочет проявлять свое несогласие с общепринятыми нормами внешнего вида? Но в любом случае, это не повод нарушать конституционное право ребенка на образование", - заявил Павел Миков.

Депутат Надежда Агишева сегодня в своем Facebook сообщила, что ее дочери деактивировали школьную карту, которая позволят пройти в школу на занятия, но в здание школы пропустили, после того как она расписалась в журнале.