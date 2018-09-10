10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Лучший фельдшер России работает в Качканарской центральной городской больнице

Лучшим фельдшером России признан медик из Качканара. В номинации "лучший фельдшер" стала Оксана Безденежных – фельдшер скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Качканарская центральная городская больница", занявшая I призовое место.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, это стало известно после подведения итогов третьего всероссийского конкурса "лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

Уральские медики каждый год становятся победителями в различных номинациях самого престижного профессионального медицинского конкурса в России.

В министерстве здравоохранения России поблагодарили победителей.

"Благодарим всех участников конкурса за высокий профессионализм. Вы продемонстрировали значимость ваших профессий для общества", – говорится в обращении Минздрава РФ.

Конкурс проходил по восьми номинациям: "лучший фельдшер", "лучшая акушерка", "лучшая медицинская сестра", "лучшая участковая медицинская сестра", "лучшая старшая медицинская сестра", "лучший лаборант", "лучший фармацевт" и "за верность профессии".


Теги: Качканар, конкурс, победитель, центральная больница



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лучший фельдшер России работает в Качканарской центральной городской больнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 292

Мнения из сети


Наши спецпроекты