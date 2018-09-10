Лучший фельдшер России работает в Качканарской центральной городской больнице

Лучшим фельдшером России признан медик из Качканара. В номинации "лучший фельдшер" стала Оксана Безденежных – фельдшер скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Качканарская центральная городская больница", занявшая I призовое место.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, это стало известно после подведения итогов третьего всероссийского конкурса "лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

Уральские медики каждый год становятся победителями в различных номинациях самого престижного профессионального медицинского конкурса в России.

В министерстве здравоохранения России поблагодарили победителей.

"Благодарим всех участников конкурса за высокий профессионализм. Вы продемонстрировали значимость ваших профессий для общества", – говорится в обращении Минздрава РФ.

Конкурс проходил по восьми номинациям: "лучший фельдшер", "лучшая акушерка", "лучшая медицинская сестра", "лучшая участковая медицинская сестра", "лучшая старшая медицинская сестра", "лучший лаборант", "лучший фармацевт" и "за верность профессии".