Общественные наблюдатели увидели на выборах в думу Екатеринбурга попытку приватизации партий местными бизнес-группами

Общественные наблюдатели увидели на выборах в думу Екатеринбурга попытку приватизации партий местными бизнес-группами. Об этом заявил член ОП РФ Максим Григорьев, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Там, конечно, имела место не столько конкуренция партий и кандидатов, сколько попытка приватизации партий и кандидатов местными бизнес-группами. Это мы хорошо видели. К сожалению, сама избирательная кампания, которая там проходила, носила довольно сомнительный характер с точки зрения поведения различных кандидатов", - прокомментировал он на пресс-конференции в Москве.

По словам общественников, в ходе кампании были выявлены "черный пиар", различные методы воздействия, "которые проводились с нарушениями законодательства".

"Были примеры, которые, может, к уголовным нарушениям относятся, но к административным нарушениям точно относятся. Это такая практика - не самая хорошая", - сказал Григорьев.

Как он подчеркнул, Свердловская область стала единственным регионом, где была совершена такая попытка приватизации партий. "Это пример того, когда в регионе партийная система оказалась менее сильной, чем интересы конкретных бизнес-групп", - отметил общественник.

При этом сама процедура подсчета голосов, количество нарушений в Екатеринбурге не превышали средний фон по стране, добавил он.

Ни облизбирком, ни ЦИК РФ не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Выборы признаны состоявшимися.

Как сообщало Накануне.RU, на выборах в Екатеринбургскую городскую думу седьмого созыва подведены предварительные итоги. В уральской столице, по предварительным данным, в 13 одномандатных округах победила партия "Единая Россия", также в трёх округах - "Справедливая Россия" и по одному округу - партии КПРФ и ЛДПР. По единому округу "Единая Россия" набрала 31,57% голосов избирателей, КПРФ - 23,02%, "Справедливая Россия" - 20,66%, ЛДПР - 13,77%, "Яблоко" - 5,44%.