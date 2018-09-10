Судьбу оркестра "Боян" обсудят на "Союзе"

Судьба государственного концертного оркестра "Боян" станет темой авторской программы "Культура" народного артиста России Николая Бурляева. Эфир состоится завтра на телеканале "Союз", передает корреспондент Накануне.RU.

В конце прошлого года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал приказ о присоединении государственного академического оркестра "Боян" к московской государственной академической филармонии.

Как отметил статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, вопрос о реформировании и реорганизации оркестра назрел давно. По его словам, прежде чем провести преобразование, была создана специальная аттестационная комиссия, в которую вошли руководители крупнейших симфонических оркестров страны.

"Консолидированное мнение комиссии заключается в том, что необходимо сохранить коллектив, вместе с тем создав условия для его творческого роста, поскольку возникало много вопросов в области репертуара, представленности в оркестре различных академических инструментов, развития коллектива и его дальнейших планов", — отметил он, подчеркнув, что речь идет "не о ликвидации коллектива, а о формировании на его базе мощного камерного оркестра".

Со своей стороны, директор филармонии Алексей Шалашов также заверил, что будет сделано все возможное, чтобы переход в новую организацию прошел наименее безболезненно. Он не исключил, что штат оркестра будет существенно расширен.

"В штате коллектива на сегодняшний день 37 артистов. Это не соответствует общепринятым стандартам ни камерного, ни симфонического академического оркестра. Возможно, потребуется расширение коллектива для того, чтобы иметь возможность исполнять оригинальные партитуры", — сказал он, добавив, что филармония намерена включить коллектив оркестра в концертную деятельность и в филармоническую афишу.

Член союза писателей Москвы, академик Международной славянской академии, профессор Сергей Комков называет реорганизацию оркестра "Боян" его "злонамеренным и планомерным уничтожением".

"Вопреки специальному распоряжению президента России, поручению председателя Правительства России и вопреки специальному обращению лидеров Международного славянского движения в декабре 2017 г. руководство Министерства культуры России во главе с господином Мединским приняло решение о, так называемой, "реорганизации" данного творческого коллектива. Что означает его фактическое уничтожение и увольнение его многолетнего и бессменного руководителя, дирижера, народного артиста России Анатолия Полетаева", - полагает Сергей Комков.

Профессор призвал всех представителей творческой интеллигенции России и неравнодушных граждан посмотреть завтрашний выпуск программы "Культура", посвященный судьбе оркестра, в 00.05 и в 17.00 на телеканале "Союз".

"Только сообща мы сможем спасти российскую культуру от произвола чиновников!" - заявил Сергей Комков.