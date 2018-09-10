10 Сентября 2018
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Пермские оппозиционеры на несанкционированный митинг против пенсионной реформы собрали в десять раз меньше участников, чем планировали

В Перми местные организаторы не смогли собрать заявленное количество участников на несогласованное с муниципальными властями шествие, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы планировали, что в шествии примет участие 3000 человек, однако, количество участников, по оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, не превысило 280.

В ходе акции участники перекрыли движение по улице Ленина. В итоге часть протестующих задержали правоохранители и доставили в отделы полиции для дальнейших разбирательств.

полиция(2018)|Фото:Накануне.RU

На несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста задержано 24 человека. Сейчас правоохранители принимают решения по задержанным.


Теги: митинги, день голосования, задержания, пенсионная реформа



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Пермские оппозиционеры на несанкционированный митинг против пенсионной реформы собрали в десять раз меньше участников, чем планировали

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