Пермские оппозиционеры на несанкционированный митинг против пенсионной реформы собрали в десять раз меньше участников, чем планировали

В Перми местные организаторы не смогли собрать заявленное количество участников на несогласованное с муниципальными властями шествие, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы планировали, что в шествии примет участие 3000 человек, однако, количество участников, по оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, не превысило 280.

В ходе акции участники перекрыли движение по улице Ленина. В итоге часть протестующих задержали правоохранители и доставили в отделы полиции для дальнейших разбирательств.

На несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста задержано 24 человека. Сейчас правоохранители принимают решения по задержанным.