Россиянин из ИГ* по заданию "Правого сектора"* и СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНР

ФСБ задержала в Смоленской области члена "Исламского государства"*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Задержанным оказался Меджид Магомедов - уроженец Дагестана. Его удалось задержать во время подготовки преступления. У боевика изъяли самодельное взрывное устройство.

В начале года, когда Магомедов приезжал на Украину, он получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области, отметили в ведомстве.

На допросе он заявил, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России.

Также задержанный утверждает, что "члены ИГ* активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения ДНР И ЛНР".

Напомним, ФСБ расследует убийство лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Сообщалось, что группа сотрудников службы находится в ДНР, чтобы помочь в расследовании убийства главы республики.

*Террористические группировки ИГ и "Правый сектор" запрещены в России.