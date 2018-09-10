ХК "Автомобилист" назвал игроков, которые отправились на первый выезд в новом сезоне

Екатеринбургский "Автомобилист" отправился на первый выезд в новом сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба, в понедельник команда вылетела в Новосибирск, где завтра проведет первый гостевой матч против местной "Сибири". Затем "Автомобилист" отправится в Челябинск, где 13 сентября состоится игра против "Трактора".

После небольшой паузы в три дня команда отправится по следующему маршруту: Москва ("Спартак", 17 сентября), Сочи (ХК "Сочи", 19 сентября) и Хельсинки ("Йокерит", 21 сентября).

На выезд отправились следующие хоккеисты:

Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс и Владимир Сохатский,

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Никита Трямкин, Даниил Валитов и Алексей Василевский

Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Владимир Кузнецов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Егор Миловзоров и Стефан Да Коста.

В Екатеринбурге остались Александр Торченюк, Артем Гареев и Максим Рассейкин, которые продолжают восстановление после травм.

Напомним, "Автомобилист" одержал серию побед на старте КХЛ и является одним из лидеров Восточной конференции.