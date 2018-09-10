На станции Челябинск-Главный произошла утечка опасного вещества

На станции Челябинск – Главный произошла утечка опасного вещества. На движение поездов ЧП не повлияло, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности города.

Инцидент произошел днем 8 сентября.

При обходе грузового состава, специалисты обнаружили течь жидкости из грузового контейнера, расположенного на ж/д платформе. В контейнере находилась бочка, которая имела незначительные повреждения целостности корпуса.

Течь устранили, перекачав жидкость в резервную емкость. Состав уже отправился к месту назначения.

Добавим, что угрозы жизни и здоровью людей нет.