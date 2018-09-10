Тюменские коммунисты могут оспорить победу "единоросса" на выборах в гордуму

В КПРФ заявили, что будут оспаривать результаты выборов в Тюменскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №21 по одному из участков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я думаю, что мы будем оспаривать результаты по 21 округу по одному из участков", - сообщил представитель обкома Алексей Беломоев.

Коммунисты считают, что на одном из участков намеренно затягивался подсчет избирательных бюллетеней. Не исключено, что оппозиционеры потребуют пересчета голосов.

Напомним, победителем в округе стал "единоросс" директор местной управляющей компании Александр Григорьев с результатом 2882 голоса. Медсестра поликлиники №12 Любовь Тихомирова стала второй. Ее поддержали 2587 человек.