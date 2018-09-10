Помощник президента назвал "крайне нежелательным" повышение ставки ЦБ

Некоторые основания для повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года есть, но это было бы "крайне нежелательным действием", заявил помощник президента Андрей Белоусов.

Он пояснил, что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета, передает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, повышение ставки не исключила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Решение будет принято на заседании совета директоров ЦБ 14 сентября.

Напомним, ключевая ставка на сегодняшний день составляет 7,25% годовых. Ставка не снижалась с марта 2018 г.

Ранее о том, что на сегодняшний день есть предпосылки для повышения ключевой ставки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.