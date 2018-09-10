Для пермского активиста требуют три года условно за статью о доходах и расходах стран СССР

В Перми близится к финалу рассмотрение дела активиста Романа Юшкова, которого судят за сомнения в числе жертв холокоста и разжигание вражды, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокат Юшкова Иван Хозяйкин заявил Накануне.RU, что обвинение потребовало для активиста три года условно. Защита же полагает, что в данном случае оптимальным наказанием является штраф. Оглашение приговора начнется в 11.00 12 сентября.

Напомним, Юшкову вменяли "Реабилитацию нацизма" и разжигание ненависти или вражды. По первому пункту присяжные его оправдали, не усмотрев преступления в сомнении в том, что во время Второй мировой войны погибли 6 млн евреев. Статью же "Хватит кормить чужаков", рассказывающую о доходах и расходах республик СССР, коллегия поставила активисту в вину.