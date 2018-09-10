Возле санатория "Руш" в Нижнем Тагиле обнаружилось "болото" нефтепродуктов

В Нижнем Тагиле обнаружено несанкционированное "болото" нефтепродуктов. Прокуратура обратилась в суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что восточнее санатория "Руш", вблизи подъездных железнодорожных путей к складам, расположена низменность, заполненная отходами нефтепродуктов.

Проверка показала, что смежные земельные участки, на которых обнаружен незаконный розлив, принадлежат двум организациям, использующим складские помещения и подъездные пути.

Прокурор направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об обязании собственников земли ликвидировать несанкционированное размещение отходов.

Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, санаторий "Руш" засветился в скандале в прошлом году: сообщалось, что в отношении несовершеннолетнего ребенка якобы было применено физическое насилие со стороны других подростков, отдыхавших в этом же санатории. Свои проверки по данному факту проводили прокуратура и Следственный комитет.