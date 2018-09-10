10 Сентября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд отправил в колонию водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

В Челябинске водитель, совершивший смертельный наезд на девушку-пешехода, получил 3 года в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21099 со скоростью 86 км/ч, не остановился на красный сигнал светофора и столкнулся с КИА. После удара ВАЗ сбил 19-летнюю девушку, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм молодая жительница Копейска скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Суд приговорил его к трем годам в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года. также в пользу потерпевших с него взыскано свыше 1,6 млн рублей.


Теги: пешеход, ДТП, авария, пешеходный переход,



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В Челябинске суд отправил в колонию водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

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