От санкций против сирийцев до удара по россиянам: США обдумывают новую атаку на Ближнем Востоке

Вооружённые силы США при подготовке очередного удара по Сирии допускают возможность атаки российских и иранских военных. Предлог для нападения и на этот раз не отличается оригинальностью – как передаёт ТАСС, атаковать решено якобы в ответ на применение хлора или зарина войсками Башара Асада.

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При этом Пентагон разрабатывает все варианты вмешательства, включая и удар по российским силам, однако Дональдом Трампом решение ещё не принято.

Наряду с военной операцией, рассматривается возможность введения санкций против сирийских официальных лиц.

Новый удар Пентагона по Сирии планируется как ответ на готовящуюся операцию Дамаска по освобождению от террористов провинции Идлиб, к которой планируется подключить также иранских и российских военных.