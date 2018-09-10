Глава горизбиркома обратился в ФСБ из-за отключения интернета на выборах в гордуму Екатеринбурга

Глава Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров устно обратился в ФСБ с просьбой разобраться в ситуации с отключением интернета в единый день голосования в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

Весь этаж в мэрии, где находится избирательная комиссия города, отключили от сети Интернет к моменту подсчёта голосов - около 20.00.

"Я устно обратился в ФСБ. Больше никуда не стал обращаться. Интернета не было где-то полтора часа. С телефона зайти в интернет я также не смог. Всё-таки есть 141 статья -

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий

", - заявил Захаров.

"Почему-то наш этаж отключен, думаю, может, так умышленно сделали, отключили комиссию и, чтобы не думали, что провокация в отношении комиссии, отключили еще несколько кабинетов [в мэрии], - говорил ранее председатель избиркома. - Но это нам не помешает посчитать результаты, подвести итоги. Меня не смущают эти детские игры, этот детский сад, а удивляет, как можно еще вчера быть в команде, а сегодня тебя вышвыривают".

Таким образом чиновники показывают своё недовольство, потому что глава горизбиркома "не вовремя поднял руку" во время отбора кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Захаров не рекомендовал на кресло главы города вице-мэра Алексея Кожемяко.

Отметим, что брифинг 9 сентября по итогам избирательной кампании в 12.00 проводился в коридоре. Захарову не дали кабинет для совещания с журналистами.