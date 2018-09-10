10 Сентября 2018
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Действующего главу Подмосковья поддержали на выборах 62,52% избирателей

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал по итогам обработки 99,98% бюллетеней 62,52% на выборах главы Подмосковья. Такие данные содержатся в отчете ЦИК.

За него проголосовали 1 млн 337 тыс. 868 жителей региона. Напомним, по состоянию на 5.30 мск Воробьев набирал 62,54% голосов.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов, которого поддержали 12,99% жителей Подмосковья (а именно 278 тыс. 103 человека). Третье место закрепила за собой представительница "Альянса зеленых" Лилия Белова, которая получила 7,51% голосов избирателей (160 тыс. 752 человека).

Результаты остальных кандидатов следующие: Кирилл Жигарев, представляющий ЛДПР, получил 5,77% голосов, Игорь Чистюхин от "Справедливой России" - 4,63%, а Борис Надеждин, баллотировавшийся от "Партии роста", - 4,36%.

Отметим, Воробьев ухудшил свой результат на предыдущих выборах - тогда он получил одобрение 78,94% избирателей.


Теги: Андрей Воробьев, Подмосковье, губернатор, выборы



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Действующего главу Подмосковья поддержали на выборах 62,52% избирателей

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