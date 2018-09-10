Устроившую истерику в финале "US Open" Серену Уильямс оштрафовали

Американскую теннисистку Серену Уильямс, проигравшую на днях в финале "US Open" японке Наоми Осаке (2:6, 4:6), оштрафовали на 17 тыс. долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что Уильямс устроила истерику во время финальной встречи. Во втором сете спортсменка вступила в конфликт с судьей на вышке Карлосом Рамосом. Судья предупредил американку, что она не должна получать подсказок от своего тренера, на что Серена заявила, что никогда не нарушала правил. Проиграв пятый гейм во втором сете, Уильямс не сдержала эмоций и сломала ракетку, за что получила еще одно предупреждение и штрафное очко.

Однако конфликт на этом не закончился. Во втором сете Уильямс назвала арбитра вором и потребовала позвать главного судью соревнований, которому после в слезах доказывала, что не жульничала. После с теннисистки из США во втором сете был снят еще один гейм.

"Ты лжец! Ты больше не появишься на моем корте", - говорила американка на матче.

Кроме этого, Уильямс обвинила судью в сексизме. По словам 36-летней американки, такого бы никогда не произошло в отношении мужчины.

"Я видела, что другие люди называют судей разными словами. Я здесь борюсь за права женщин, за равенство женщин", - сказала она.

Несколько раз за встречу Уильямс требовала от Рамоса принести ей извинения, а после проигранной встречи не пожала ему руку.

На церемонии награждения американская публика свистела, что довело выигравшую 20-летнюю японку до слез. Для Осаки победа на "US Open" стала для первой на турнирах серии "Большого шлема".

Известно, что из общей суммы штрафа Уильямс 4 тыс. долларов - штраф за подсказку тренера, еще 3 тыс. - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, и еще 10 тыс. - за оскорбление судьи на вышке. Уточняется, что деньги будут вычтены из призовых выплат, за участие же в финале она должна получить 1,85 млн долларов.

Отметим, что итоговая статистика матча говорит о том, что Уильямс много ошибалась: совершила 21 невынужденную ошибку, шесть двойных ошибок на подаче, лишь в 55% случаев подала первым мячом, и выиграла только один брейк-поинт из шести.