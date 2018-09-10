С 2019 года с прилавков магазинов исчезнет поваренная соль

С 2019 года покупатели в магазинах не смогут найти поваренную соль. В соответствии с вступившим с 1 сентября в силу новым ГОСТом ее заменит "соль пищевая".

Ранее ассоциация "Руспродсоюз" подготовила проект ГОСТа на соль пищевую, который заменит имеющийся с 2000 года.

По новым правилам название товара будет отражать его свойства.

Термин "поваренная" соль исключен как не соответствующий характеристикам продукта. Ранее соль получалась путем солеварения, а сейчас используются различные другие технологии.

Также сообщалось, что единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, тогда как раньше можно было применять также йодид калия.

В Роскачестве отмечали, что соль с йодидом калия стоит дешевле. Однако это вещество уступает по стабильности йодату калия, который "может продержаться" в составе продукта до года и "выдержать более высокие температуры".

При этом на покупателях изменения никак не скажутся. По словам специалистов, у них появится возможность более точно выбирать товар в соответствии с потребностями, пишет "Российская газета".