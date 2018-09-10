На двух оппозиционеров больше: "Единая Россия" потеряла два мандата в тюменской гордуме

"Единая Россия" потеряла два мандата в городской думе. По одному новому мандату досталось партии ЛДПР и "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам выборов по единому избирательному округу у "Единой России" 39,45% голосов, 24,47% у ЛДПР. На третьем месте КПРФ с результатом 18,39% и на четвертом - "Справедливая Россия" с итоговым результатом 12,45%.

В результате, по партийным спискам в думу Тюмени пройдут четыре кандидата "единоросса", трое либерал-демократов, двое коммунистов и один кандидат от "Справедливой России".

Основными претендентами на мандаты по партийным спискам "Единой России" стали гендиректор "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников, директор "Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой" Луиза Носкова, пенсионер Валерий Роженцев, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

От ЛДПР лидеры списка - руководитель партии Владимир Жириновский, депутат областной думы Артем Зайцев и депутат городской думы Алексей Чирков, который сумел победить на выборах в округе №16. Потому, скорее всего, мандаты получат действующий депутат гордумы Мурат Тулебаев, начальник юридического отдела "Стандарт" Олег Касьянов и помощник депутата Госдумы Владимира Сысоева Евгений Бакро.

Среди КПРФ лидерами списка являются депутат областной думы Тамара Казанцева, потому, вероятно, мандат перейдет следующему в списке кандидату - первому секретарю комитета МО КПРФ Калининского округа Тюмени Сергею Пыхалову.

Список "Справедливой России" возглавляет депутат областной думы Сергей Морев, следом за ним идет кандидат, победивший в округе №15 действующий депутат гордумы Владимир Гороховцев. Так что, вероятно, единственный мандат "Справедливой России" по партспискам достанется третьему претенденту - помощнице депутата Морева Анастасии Шестаковой.

Отметим, что в одномандатных округах борьба была очень напряженной: либерал-демократ Дмитрий Елагин победил "единоросса" Евгения Перевалова с отрывом 20 голосов. Кандидат от КПРФ Любовь Тихомирова почти победила директора местной управляющей компании Александра Григорьева.

Таким образом, "Единая Россия", победившая в 21 избирательном округе, получит 25 мандатов. Прежде у партии было 27 мандатов в городской думе, ЛДПР, одержав победу в двух избирательных округах, получит пять мандатов. Прежде их было четыре. КПРФ сохраняет за собой три мандата и "Справедливая Россия" благодаря победе в избирательном округе получает два мандата, вместо одного.

В итоге депутатов-оппозиционеров стало больше на два человека. Отметим также, что сенатор от Тюменской области Степан Киричук, победивший на выборах как самовыдвиженец, заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в гордуме Тюмени.

Председатель Избирательной комиссии Тюмени Татьяна Гиберт сообщила журналистам, что за ночь от оппозиции поступило две жалобы, но в целом ночная работа избиркома прошла спокойно.

"Завершилась тяжелая ночь, я еще не спала. Вопросов никаких и трудностей не возникало во время работы ночью по приему протоколов. Однако за ночь было две жалобы от оппозиции, но они были незначительны и будут рассмотрены подробно", - прокомментировала итоги работы комиссии Татьяна Гиберт.