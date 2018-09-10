Свердловский избирком: выборы признаны состоявшимися и действительными

В Свердловской области подвели предварительные итоги выборов, которые прошли в 25 муниципальных образованиях региона 9 сентября. Всего МВД зарегистрировало по Екатеринбургу 105 жалоб на тему нарушений, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, основные обращения были связаны с подкупом избирателей - 92 обращения, но данные пока не подтверждены. Во всех муниципальных образованиях выборы признаны состоявшимися и действительными.

В Екатеринбурге явка в этом году составила 26,66% от общего числа избирателей, это 283 тыс. человек. В 2013 процент был выше - 33,6%. Что касается жалоб, то по сравнению с 2013 годом их количество увеличилось.

Как заявил Чайников, у избиркома нет оснований не доверять результатам выборов, это касается и досрочного голосования.

"Оснований не доверять результатам волеизъявления, в том числе и во время досрочного голосования в Екатеринбурге, у избиркома нет", - добавил он.

В уральской столице по предварительным данным, в 13 одномандатных округах победила партия "Единая Россия", также в трёх округах - "Справедливая Россия" и по одному округу - партии КПРФ и ЛДПР. По единому списку в ЕГД шесть мандатов получила партия "Единая Россия". КПРФ удостоилась пяти мандатов, "Справедливая Россия" - четырех, ЛДПР - двух, "Яблоко" получит один мандат.

Всего по области из 120 мандатов большинство получили "единороссы" - 82. Коммунисты выиграли 10 мандатов, "эсеры" - восемь, ЛДПР - шесть и 12 мандатов досталось самовыдвиженцам.