10 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

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Политика Ямало-Ненецкий АО

Артюхов отправил в Совфед вице-спикера заксобрания Ямала Елену Зленко

Вице-спикер ямальского парламента Елена Зленко будет представлять Ямал в Совете Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Соответствующее постановление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте окружного правительства.

Напомним, нынешний сенатор от арктического региона Юрий Неелов заявил об уходе из верхней палаты парламента. Всего в списке кандидатов на его место, представленном ранее Артюховым, фигурировали трое: помимо Зленко это председатель комитета заксобрания по развитию агропромышленного комплекса и делам малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов и директор средней общеобразовательной школы №4 из Губкинского Тамара Полякова.


Теги: Дмитрий Артюхов, Елена Зленко, сенатор, Совет Федерации, постановление



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Артюхов отправил в Совфед вице-спикера заксобрания Ямала Елену Зленко

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