Артюхов отправил в Совфед вице-спикера заксобрания Ямала Елену Зленко

Вице-спикер ямальского парламента Елена Зленко будет представлять Ямал в Совете Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте окружного правительства.

Напомним, нынешний сенатор от арктического региона Юрий Неелов заявил об уходе из верхней палаты парламента. Всего в списке кандидатов на его место, представленном ранее Артюховым, фигурировали трое: помимо Зленко это председатель комитета заксобрания по развитию агропромышленного комплекса и делам малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов и директор средней общеобразовательной школы №4 из Губкинского Тамара Полякова.