В ЗАТО Снежинск "единоросс" победил с отрывом в 1%

В ЗАТО Снежинск на дополнительных выборах депутата городского собрания победу одержал кандидат от "Единой России" начальник отдела МБУ "Снежинский городской музей" Михаил Канов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он набрал 28,12% голосов избирателей. Всего 1% от первого места отделяет самовыдвиженца ведущего специалиста ООО "Движение" Александра Супруна (27,06%). Третье место занял еще один самовыдвиженец, набравший 22,55%, пенсионер Михаил Уфимцев.

Явка на выборах составила 23,03%.

Напомним, в Челябинской области в единый день голосования распределялось 186 мандатов, из них 184 – представительных органов и два – глав.