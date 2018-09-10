10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Политика Челябинская область

В ЗАТО Снежинск "единоросс" победил с отрывом в 1%

В ЗАТО Снежинск на дополнительных выборах депутата городского собрания победу одержал кандидат от "Единой России" начальник отдела МБУ "Снежинский городской музей" Михаил Канов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он набрал 28,12% голосов избирателей. Всего 1% от первого места отделяет самовыдвиженца ведущего специалиста ООО "Движение" Александра Супруна (27,06%). Третье место занял еще один самовыдвиженец, набравший 22,55%, пенсионер Михаил Уфимцев.

Явка на выборах составила 23,03%.

Напомним, в Челябинской области в единый день голосования распределялось 186 мандатов, из них 184 – представительных органов и два – глав.


Теги: выборы, ЗАТО, Снежинск, депутат,



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В ЗАТО Снежинск "единоросс" победил с отрывом в 1%

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