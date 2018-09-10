10 Сентября 2018
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Путин и Абэ посетят завод "Мазда Соллерс" в пригороде Владивостока

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток и с аэродрома на вертолете отправился на остров Русский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
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Известно, что Путин проведет заседание президиума Госсовета, посвященное мерам по реализации задач, определенных майским Указом президента в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Позднее глава государства встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они посетят двигателестроительный завод "Мазда Соллерс" в пригороде Владивостока, где примут участие в запуске конвейера.

Затем оба вернутся на остров Русский на переговоры. По итогам консультаций планируется подписание ряда документов. Также Владимир Путин и Синдзо Абэ сделают заявления для прессы.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года Россию может посетить глава КНДР Ким Чен Ын.


Теги: Путин, Абэ, визит, Владивосток



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Путин и Абэ посетят завод "Мазда Соллерс" в пригороде Владивостока

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