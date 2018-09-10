10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Наука и техника В России

Рекордное потепление в XXI веке зафиксировано в Арктике

По итогам прошлого года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 °С, заявляет Минприроды.

Это рекордное потепление в XXI веке, которое может привести к серьезным последствиям, пишут "Известия" со ссылкой на доклад ведомства.

Так, таяние вечной мерзлоты повлечет за собой подтопление регионов у побережья океана и изменение скорости ветра. Последнее особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики.

Недавно ученые из университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле рассказали о новой угрозе в Арктике. Опасность, по их словам, несет потепление глубинных вод, что, в свою очередь, ускорит процесс таяния полярных льдов.

При этом специалисты говорят, что пока ситуация не является угрозой сегодняшнего дня. Однако они уверены, что в дальнейшем проблема, подобно "бомбе с часовым механизмом", будет представлять еще большую опасность.


Теги: арктика, потепление



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Рекордное потепление в XXI веке зафиксировано в Арктике

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