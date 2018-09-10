10 Сентября 2018
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В Югре мог быть второй тур. Подведены тоги выборов губернатора Тюменской области

На выборах губернатора Тюменской области проголосовало 49,1% избирателей. Врио губернатора Александр Моор победил с результатом 65,86% голосов. Однако победу кандидату обеспечили в большинстве своем голоса избирателей Ямала и Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоги выборов губернатора объявил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, обработано 100% бюллетеней.

На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Артем Зайцев - 12,99%. С небольшим отрывом от него идет коммунист Иван Левченко - 12,83%. Кандидат "Справедливой России" Владимир Пискайкин набрал 5,77%.

У победителя выборов лучший результат в вотчине - 75,47%, почти такие же цифры на Ямале - 74,94%. В Югре кандидат от власти первый тур бы проиграл, не набрав нужной половины голосов - 44,9%.

Напомним, явка на выборах губернатора Тюменской области в 2014 г. составила 58,34%. Владимир Якушев одержал победу с результатом 86,56%.

Игорь Халин, избирком(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Халина, во время выборов не было жалоб от членов УИК с правом решающего голоса, а сообщения носили информативный характер.

"Поступило всего семь обращений в адрес избиркома - это рекорд в истории выборов губернатора. Это радует. Без жалоб не проходит ни одна кампания, но это показатель, что она движется", - сказал глава избиркома.

Он добавил, что на выборах работал 1631 наблюдатель, в том числе, члены комиссий с правом совещательного голоса.

"В Тюменской области не было случае удаления наблюдателей с участков", - особо и с интонацией подчеркнул Халин.


Теги: выборы губернатора Тюменской области, Александр Моор, явка



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В Югре мог быть второй тур. Подведены тоги выборов губернатора Тюменской области

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