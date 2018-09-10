В Екатеринбурге на несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста задержаны 183 человека

В Екатеринбурге, 9 сентября, во время выборов в городскую думу были задержаны 183 человека на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, такую статистику приводят в "ОВД-инфо", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Люди выходили на протестную акцию против повышения пенсионного возраста: планировали шествие в центре города, но сотрудники ОМОН перекрыли проход к проспекту Ленина от площади Кирова и стали задерживать митингующих. Часть людей всё же прошлась по центру города.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области подтвердили, что акция не была согласована. В ГУ МВД по Свердловской области отказались комментировать эту акцию, как и уточнить количество задержанных.

На сайте "ОВД-инфо" также опубликован список тех, кто был доставлен в полицию Екатеринбурга. Там указан и бывший мэр города Евгений Ройзман, который добровольно сел в автобус, и трое журналистов, которые были задержаны на несанкционированной акции.

Свердловское отделение Союза журналистов России распространило заявление по этому поводу.

"Сам факт задержания журналистов не может не вызывать тревогу и вновь ставит в повестку вопрос о правомерности применения силы в отношении представителей СМИ, выполняющих свою работу", - сказал член правления СТСЖ Сергей Плотников.