10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге на несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста задержаны 183 человека

В Екатеринбурге, 9 сентября, во время выборов в городскую думу были задержаны 183 человека на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, такую статистику приводят в "ОВД-инфо", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Люди выходили на протестную акцию против повышения пенсионного возраста: планировали шествие в центре города, но сотрудники ОМОН перекрыли проход к проспекту Ленина от площади Кирова и стали задерживать митингующих. Часть людей всё же прошлась по центру города.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области подтвердили, что акция не была согласована. В ГУ МВД по Свердловской области отказались комментировать эту акцию, как и уточнить количество задержанных.

На сайте "ОВД-инфо" также опубликован список тех, кто был доставлен в полицию Екатеринбурга. Там указан и бывший мэр города Евгений Ройзман, который добровольно сел в автобус, и трое журналистов, которые были задержаны на несанкционированной акции.

Свердловское отделение Союза журналистов России распространило заявление по этому поводу.

"Сам факт задержания журналистов не может не вызывать тревогу и вновь ставит в повестку вопрос о правомерности применения силы в отношении представителей СМИ, выполняющих свою работу", - сказал член правления СТСЖ Сергей Плотников.

митинг сторонников Навального в Екатеринбурге, ОМОН(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Екатеринбург, задержание, акция, безопасность



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге на несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста задержаны 183 человека

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2018 21:26 Мск Три журналиста задержаны в Екатеринбурге
Ранее 09.09.2018 14:37 Мск В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу задержали митингующих против пенсионной "реформы"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 280

Мнения из сети


Наши спецпроекты