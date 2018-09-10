Из-за тумана три самолета отправились вместо Перми в Екатеринбург

Три борта, летевшие в Пермь, прибудут в город через Екатеринбург из-за тумана, окутавшего столицу Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Большое Савино", задерживались рейсы из Сочи, Москвы и Ларнаки. Эти самолеты "ушли" в Екатеринбург.

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских рассказал Накануне.RU, что самолеты из Сочи и Москвы уже отправились в Пермь, борт из Ларнаки улетит позже.