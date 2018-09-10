10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Северо-Западный ФО

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Собянин набирает 70,02% голосов по итогам обработки 99% протоколов

Сергей Собянин набирает 70,02% голосов на выборах мэра Москвы по результатам обработки 99% протоколов, сообщает Мосгоризбирком.

Таким образом, он улучшил результат 2013 года, когда получил голоса 51,37% москвичей.

По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.

На втором месте - коммунист Вадим Кумин, он набрал 11,44% голосов.

Третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,06%,

Михаил Дегтярев от ЛДПР и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов соответственно.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,86%.


Теги: сергей собянин, выборы мэра, москва



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Собянин набирает 70,02% голосов по итогам обработки 99% протоколов

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