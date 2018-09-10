В ЗАТО Озерск на довыборах победил председатель профсоюзной организации ПО "Маяк"

На довыборах депутата ЗАТО Озерск при явке в 11,8% победу одержал председатель первичной профсоюзной организации ПО "Маяк" Максим Чубенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат от "Единой России" набрал 40,67%. На втором месте "эсер" Дмитрий Карпинский, набравший 29,27%, коммунист Сергей Котельников получил 14,77%.

Напомним, в Челябинской области в единый день голосования распределялось 186 мандатов, из них 184 – представительных органов и два – глав.