10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Политика Челябинская область

На довыборах в Копейске победил предприниматель от "Единой России"

На довыборах депутата Копейска победил кандидат от "Единой России" предприниматель Илья Ефимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

"Единоросс" набрал 44,93% голосов избирателей. Второе и третье места заняли самовыдвиженцы Игорь Жаворонков и Антон Бондарев.

Явка на довыборах составила 17,12%.

Напомним, в Челябинской области в единый день голосования распределялось 186 мандатов, из них 184 – представительных органов и два – глав.


Теги: довыборы, 9 сентября, Единая Россия, Копейск,



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На довыборах в Копейске победил предприниматель от "Единой России"

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