На довыборах в Копейске победил предприниматель от "Единой России"

На довыборах депутата Копейска победил кандидат от "Единой России" предприниматель Илья Ефимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

"Единоросс" набрал 44,93% голосов избирателей. Второе и третье места заняли самовыдвиженцы Игорь Жаворонков и Антон Бондарев.

Явка на довыборах составила 17,12%.

Напомним, в Челябинской области в единый день голосования распределялось 186 мандатов, из них 184 – представительных органов и два – глав.